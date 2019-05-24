Минобороны сообщило о возможных инсценировках боевиками химатак в Сирии

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вероятность проведения боевиками инсценировок применения отравляющих веществ для обвинения правительственных сил Сирии в использовании химоружия остается высокой, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.