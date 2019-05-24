Боевики готовятся к прорыву обороны сирийских войск, сообщил ЦПВС

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главари террористов готовят от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, незаконные вооруженные формирования ведут переброску подкрепления, вооружения и военной техники в район населенного пункта Кафр-Нбуда провинции Хама. За двое суток на юго-запад Идлибской зоны деэскалации уже прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП и 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, подчеркнул Купчишин.

"Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск", - сказал он.

Руководитель центра сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (ранее – "Джебхат Ан-Нусра"*) и союзных ей формирований, действующих в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации, продолжают попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил.

"За прошедшие сутки правительственными войсками отражены атаки незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз провинции Хама", - сказал Купчишин.

Он отметил, что с 21 мая при отражении атак боевиков правительственные силы Сирии уничтожили до 350 террористов, пять танков, одну боевую машину пехоты, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два "джихад-мобиля", а также три установки РСЗО.