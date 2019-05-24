Трамп обратил внимание генпрокурора США на Украину в деле о слежке за ним

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что генеральный прокурор Уильям Барр при расследовании слежки за его предвыборным штабом в 2016 году обратит внимание, в том числе, на роль в этом Украины, Австралии и Великобритании.

Ранее американский лидер поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору в расследовании слежки, которую вели спецслужбы во время предвыборной кампании 2016 года.

"Ему предстоит ознакомиться с большим количеством документов. Какие-то он может счесть заслуживающими внимания, какие-то нет… Надеюсь, он посмотрит на Великобританию, надеюсь, он посмотрит на Австралию, и надеюсь, что он посмотрит на Украину и на все вообще. Потому что имела место фабрикация", - сказал Трамп в пятницу журналистам.

Трамп в марте 2017 года заявил о том, что администрация экс-президента Барака Обамы следила за ним и его окружением, в частности, прослушивала телефоны. В апреле этого года генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в сенате призвал разобраться в законности слежки.

В середине мая этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США происходило с территории Украины, но им занимались граждане США. По его словам, в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах американцам от фирмы Burisma, принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому. По данным генпрокурора, фирмой руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".