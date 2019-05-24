Власти Сочи и волонтеры завершают работу по переходу на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Власти Сочи и волонтеры завершают работу по переходу на цифровое телевидение и помогают жителям труднодоступных горных сел, сообщил журналистам мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.

"Для Сочи и его жителей это огромное событие. Оно связано с тем, что горная часть города получала некачественное аналоговое телевидение, был слабый доступ. С 2013 года перед Олимпиадой начали эту работу (обеспечение жителям возможности смотреть цифровое телевидение). Мы благодарны, что волонтеры города, молодежь, волонтеры "серебряного" возраста, которые разобрались в этом (подключении оборудования), работали по всем горным сёлам, домам. Всем, кто нуждался, помощь была оказана, чтобы подключиться на цифровое телевидение. И эта работа продолжается", - заявил Пахомов.

По данным властей, работа по переходу на цифровое телевещание в Сочи началась еще в 2013 году, за год до старта зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Тогда на территории сочинского побережья были установлены первые 13 станций цифрового вещания. С тех пор у многих горожан появилась возможность смотреть телеканалы в "цифре", приобретая специальную приставку для устаревших моделей телевизора или изменив настройки в новых моделях. Сейчас в Сочи установлены 29 таких станций с двумя передатчиками на каждой, которые покрывают всю территорию курорта за исключением некоторых высокогорных малых населенных пунктов. Таким образом, реализация федеральной целевой программы развития теле- и радиовещания в Сочи была завершена в декабре 2018 года.

Власти подчеркивают, что с 21 марта благодаря подворовому обходу об отключении аналогового вещания проинформировано 100% населения Сочи. Это свыше 42 тысяч домовладений, включая 3,5 тысячи многоквартирных домов.