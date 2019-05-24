Трамп будет продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ в обход конгресса

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Сенаторы США заявили, что администрация президента Дональда Трампа уведомила конгресс, что намерена продавать вооружения Саудовской Аравии и ОАЭ без консультации с конгрессом, что было необходимо ранее.

Законодатели высказали свое возмущение таким шагом.

"Я разочарован, но не удивлен, что администрация Трампа еще раз не смогла расставить приоритеты в наших долгосрочных интересах национальной безопасности или отстаивать права человека, а вместо этого оказывает помощь авторитарным странам, таким как Саудовская Аравия", — заявил сенатор-демократ, член комитета по международным делам Боб Менедес.

Менедес высказал свое возмущение тем, что это решение последовало после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, такой шаг администрация США объяснила "враждебным поведением Ирана". "Этим шагом президент разрушает продуктивные и многолетние рабочие отношения между конгрессом и исполнительной властью по вопросу продажи вооружений", — отметил он.

Сенатор Крис Мерфи также раскритиковал это решение. Он считает, что "Трамп использует данную лазейку, поскольку знает, что конгресс не одобрит эту продажу".

"Нет новой "экстренной" причины продавать бомбы саудитам, которые упадут в Йемене, и это лишь усугубляет там гуманитарный кризис. Это создает невероятно опасный прецедент, который будущие президенты могут использовать для продажи оружия без проверки конгресса", — следует из опубликованного заявления Мерфи.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию, по которой Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене. Трамп наложил на нее вето.