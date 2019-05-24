Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.

Во время теледебатов с премьер-министром страны Марком Рютте он заявил, что доклад Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы, вызывает сомнения.

"Украина также является одним из возможных виновников этой атаки", — отметил политик.

Кроме того, Боде заявил, что приговор должны выносить судьи, а не чиновники, "голословно обвиняющие Россию".

Ранее были опубликованы предварительные результаты выборов в Европарламент, согласно которым партия Боде набрала 11 процентов голосов и может получить в парламенте три места.

Крушение "Боинга" в Донбассе

В июле 2014 года под Донецком разбился малайзийский Boeing. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. ССГ под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Группа представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая MH17, принадлежала Украине, однако следователи проигнорировали эту информацию.