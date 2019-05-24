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РИА Новости

Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17

24 мая, 21:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Во время теледебатов с премьер-министром страны Марком Рютте он заявил, что доклад Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы, вызывает сомнения.
Лидер партии Форум за демократию Тьерри Боде
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"Украина также является одним из возможных виновников этой атаки", — отметил политик.
Кроме того, Боде заявил, что приговор должны выносить судьи, а не чиновники, "голословно обвиняющие Россию".
Ранее были опубликованы предварительные результаты выборов в Европарламент, согласно которым партия Боде набрала 11 процентов голосов и может получить в парламенте три места.

Крушение "Боинга" в Донбассе

В июле 2014 года под Донецком разбился малайзийский Boeing. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. ССГ под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Группа представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая MH17, принадлежала Украине, однако следователи проигнорировали эту информацию.
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"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Амстердам пытается скрыть сведения по крушению MH17. Так, по ее словам, голландская сторона не обнародовала служебную переписку, чтобы "вывести из-под удара" Киев и возложить вину на Россию. Она отметила, что в документах может содержаться информация о причинах отказа Украины закрыть небо над зоной боевых действий.
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MH17. РасследованиеЕвропейский парламентНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наконец то. Прозрели. Правда теперь его объявят агентом Кремля и пособником Путина:)
24 мая, 22:06
Антон Шипклин
10760107
Правда о MH17, борцам за "демократию" и "права человека", на западе никому не нужна. Там за бугром есть ещё трезвомыслящие одиночки, однако погоду они не делают.
24 мая, 22:31
Иван Сусанин28
89111007
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