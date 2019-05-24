При взрыве в Лионе россияне не пострадали

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Согласно данным полиции, россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство РФ во Франции.

В центре Лиона в пятницу днем произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.