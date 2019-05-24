Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голоса. Дети"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова, которую ранее объявили победителем финала шестого сезона проекта "Голос.Дети" на Первом канале, решила не принимать участие в спецвыпуске программы.

"К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем", - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали.

Наставники личного участия в программе не приняли, но записали видеообращения в поддержку детей.

В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями проекта "Голос.Дети" стали все финалисты. Одной из победительниц он назвал и Микеллу Абрамову.

Все победители шоу получили по миллиону рублей.

Ранее Первый канал пообещал прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем, должен спецвыпуск музыкального телешоу, транслируемый в прямом эфире.

Скандал с голосованием

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшим 26 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Во время проверки была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос.Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой. В накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.