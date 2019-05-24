В центре французского Лиона прогремел взрыв

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На пешеходной улице во французском Лионе произошел взрыв. По последним данным, пострадали 13 человек.
По информации BFMTV, в 17:30 (18:30 мск) возле площади Белькур, одной из достопримечательностей Лиона, на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала, взорвался оставленный там сверток.
24 мая, 20:15Опубликовано видео с места взрыва в Лионе
Записи с камер видеонаблюдения показали, что взрывное устройство у булочной оставил подъехавший на велосипеде неизвестный мужчина.
Полиция приступила к его розыску. Мужчине на вид от 30 до 35 лет, он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.
Место происшествия оцеплено, власти призывают людей избегать этого района.
Прокуратура начала следствие по статье "попытка преднамеренного убийства", расследование передано антитеррористическому подразделению.
В посольстве России сообщили, что у них пока нет данных о том, есть ли россияне среди пострадавших.
Реакция политиков
Президент Эммануэль Макрон заявил, что пока рано делать какие-то выводы о произошедшем.
"Была атака в Лионе, все это знают... По этому, что произошло в Лионе, я не могу подводить итог. Но на данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли с пострадавшими и их семьями", - сказал глава государства.
Лидер "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен выразила поддержку пострадавшим.
"Направляю всю свою поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе. Весь свет должен быть пролит на обстоятельства этого террористического акта", - написала она в своем Twitter.