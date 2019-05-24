Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство " Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство " УНН " со ссылкой на собственные источники.

Политик заявил о намерении вернуться после того, как на Украине состоялись президентские выборы, которые выиграл Владимир Зеленский.

В Государственной погранслужбе, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили нет.

В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.

Весной 2015 года Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области.

Уже в ноябре 2016-го глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона.

В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Он подал жалобу в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.