Россия может поднять в СБ ООН вопрос отправки США военных на Ближний Восток

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия может поднять в Совете безопасности ООН вопрос о решении США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Россия, я думаю, поднимет официально этот вопрос на Совбезе ООН. (Президент США Дональд) Трамп играет с огнем, там может начаться большая бойня", - заявил Джабаров.

Как заявил сенатор, отправкой военных США на Ближний Восток Трамп пытается спровоцировать Иран, а также "устрашить его и пощекотать нервы".

"Я надеюсь, что Трамп этой отправкой не спровоцирует военные действия, что очень вероятно в этом взрывоопасном регионе. Иран - это не Ирак, не Афганистан, это серьезная, мощная сила, где люди объединились вокруг духовного лидера", - сказал он.

Джабаров выразил надежду на то, что Трампу "хватит ума" не довести ситуацию на Ближнем Востоке до такого варианта развития событий.

Зампред комитета отметил также, что подобными действиями американский президент демонстрирует крайне не последовательную внешнюю политику США.