Антитеррористическая прокуратура Парижа начала следствие по взрыву в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Антитеррористическая прокуратура Парижа начала расследование из-за взрыва на пешеходной улице в Лионе, который произошел вечером в пятницу.

В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона около площади Белькур, одной из достопримечательностей города, пострадали не менее 13 человек.