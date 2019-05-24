Бастрыкин заработал более 11,5 миллиона рублей в 2018 году

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 11,5 миллиона рублей, что на 5 миллионов меньше, чем в 2017 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.

Годом ранее его доход составил более 16,5 миллионов рублей.

Согласно документу, в пользовании Бастрыкина находятся две квартиры площадью 216 и 224,4 квадратных метра и две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра.

Доход супруги Бастрыкина в 2018 году составил более 6,9 миллиона рублей.