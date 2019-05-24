Новые силы США на Ближнем Востоке разместят за пределами Сирии и Ирака

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Дополнительные силы США, которые направляются на Ближний Восток для защиты от "иранской угрозы", не будут размещены в Сирии или Ираке, сообщила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер.

"Они не будут размещены в Сирии или Ираке", - сказала она журналистам.

Вместе с тем она отказалась уточнить, где именно будут размещены военнослужащие, напомнив, что у США "есть несколько пунктов дислокации в регионе".

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".