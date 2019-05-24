Опубликовано видео с места взрыва в Лионе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Сети появились видеоролики с места взрыва во французском Лионе.

На кадрах видно, что на место происшествия приехали полицейские, скорая помощь и пожарные. За происходящим наблюдают прохожие.

Прилегающую территорию оцепили. Местные власти призывают избегать нахождения в этом районе.

Взрыв произошел в пятницу вечером около булочной на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. По данным СМИ, пострадали как минимум десять человек, в том числе ребенок. Они не получили тяжелых ранений.

По предварительным данным, причиной взрыва стал заминированный сверток. Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который затем взорвался. Мужчину разыскивает полиция.

J'étais dans une boutique de la rue lorsque l'explosion s'est produite. La police, les militaires et les pompiers sont très vite intervenus. Video: quelques minutes après l'explosion, de nombreux véhicules d'interventions arrivent dur les lieux. #Lyon pic.twitter.com/tw9qUkfYGN — JL (@jujulmr88) 24 мая 2019 г.