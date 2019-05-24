Волин: Белгородская область готова к переходу на "цифру" в "третьей волне"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Белгородская область, заменившая в "третьей волне" перехода на цифровое телевидение Татарстан, полностью готова к переходу, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.
"У Белгорода очень высокая готовность, именно поэтому Белгород выступил с инициативой о переходе в третий этап из четвертого и совершил рокировку с Татарстаном. Татарстан тоже готов, но в Татарстане на 4 июня приходится очень крупный мусульманский праздник Ураза-байрам. И чтобы в праздник люди не настраивали телевизоры, мы договорились, что Белгород и Татарстан поменяются местами", - пояснил Волин.
Он добавил, что другие регионы, где живёт много мусульман, как Башкирия, Ингушетия, Дагестан, находятся в четвертом этапе.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.