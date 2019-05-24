Волин: Белгородская область готова к переходу на "цифру" в "третьей волне"

"У Белгорода очень высокая готовность, именно поэтому Белгород выступил с инициативой о переходе в третий этап из четвертого и совершил рокировку с Татарстаном. Татарстан тоже готов, но в Татарстане на 4 июня приходится очень крупный мусульманский праздник Ураза-байрам. И чтобы в праздник люди не настраивали телевизоры, мы договорились, что Белгород и Татарстан поменяются местами", - пояснил Волин.