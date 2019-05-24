Посольство России выясняет, пострадали ли россияне при взрыве в Лионе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство РФ во Франции не располагает сведениями о том, есть ли среди пострадавших при взрыве в Лионе граждане России, уточняет информацию.
Взрыв на пешеходной улице в Лионе произошел в пятницу вечером. По последним данным, пострадали как минимум 10 человек.
"На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших при взрыве на пешеходной улице в Лионе граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.