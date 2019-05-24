Украинский премьер Гройсман намерен создать партию

Ранее Гройсман заявил, что намерен участвовать в выборах в Верховную раду. Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".