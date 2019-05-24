Украинский премьер Гройсман намерен создать партию

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Заявивший о намерении уйти в отставку премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что планирует создать партию "Украинская стратегия".
"Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавляет лично. Она будет называться "Украинская стратегия". Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу.
Ранее Гройсман заявил, что намерен участвовать в выборах в Верховную раду. Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.