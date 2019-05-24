Макрон поддержал пострадавших при взрыве в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе.
"Была атака в Лионе, все это знают... По этому, что произошло в Лионе, я не могу подводить итог. Но на данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли с пострадавшими и их семьями", - сказал Макрон.
В центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.
"После взрыва в Лионе я отправил инструкцию префектам повысить безопасность в общественных местах, на культурных, спортивных и религиозных мероприятиях", - написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе выразила также мэр Парижа Анн Идальго.
"Все мои мысли с раненными и их близкими. Солидарность с лионцами", - написала она в Twitter.
24 мая, 20:15Опубликовано видео с места взрыва в Лионе