Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Темой передачи стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в стране. Журналист отметил, что женщины имеют право на аборт, и никто не может указывать им, как распоряжаться своим телом. По мнению Трушкина, право женщин на выбор – одно из ключевых достижений современности.

"Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов", — ответил Милонов.

Политик заявил, что феминистки могут распоряжаться своим телом, но, согласно последним исследованиям, тело ребенка не является частью тела матери. Ведущий попросил уточнить источник информации. По словам Милонова, к такому выводу пришли ученые из МГУ.