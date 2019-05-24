Козак сообщил о разногласиях с Польшей по компенсации из-за "грязной" нефти

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Польша имеют спорные вопросы по поводу размера компенсации в связи с ЧП с нефтепроводом "Дружба", есть разногласия по объему "грязной" нефти на территории Польши, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Вопрос прояснения размера компенсации", - сказал Козак, отвечая на вопрос о том, в чем сложности в переговорах с Польшей.

"Там есть спорные вопросы, связанные с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти. Потому что заактировано поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня предъявляется нам в несколько раз больше", - добавил Козак.

Он отметил, что эта некондиционная нефть без ведома России "была разбавлена кондиционной нефтью", поляками самостоятельно. "Поэтому есть соответствующие дискуссии", - сказал Козак.