Причиной взрыва на улице в Лионе стал заминированный сверток, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Причиной взрыва на пешеходной улице в Лионе стал, по предварительным данным, заминированный сверток, сообщает в пятницу газета Progrès.
"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17.30 местного времени (18.30 мск). Много раненых", - передает издание.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на пешеходной улице в Лионе пострадали шесть человек.
Местные власти посредством сообщения в Twitter призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.
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