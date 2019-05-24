Причиной взрыва на улице в Лионе стал заминированный сверток, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Причиной взрыва на пешеходной улице в Лионе стал, по предварительным данным, заминированный сверток, сообщает в пятницу газета Progrès

"По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17.30 местного времени (18.30 мск). Много раненых", - передает издание.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на пешеходной улице в Лионе пострадали шесть человек.