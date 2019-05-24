"Калашников" готов к серийному производству пулемета РПК-16

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опытная войсковая эксплуатация новейшего ручного пулемета РПК-16 завершится в ближайшее время, "Калашников" готов начать его серийное производство, заявил РИА Новости генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

Ранее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что ведомство завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение.

"Мы видим заинтересованность руководства Федеральной службы войск национальной гвардии в принятии на вооружение ведомством современного оружия в тактической нише пулемета. Опытно-войсковая эксплуатация РПК-16 практически завершена, ее результаты станут известны в самое ближайшее время. ГК "Калашников" полностью готова к серийному производству этого перспективного пулемета", - сказал Дмитриев.

В начале года Дмитриев заявил в интервью РИА Новости, что опытная войсковая эксплуатация новейшего легкого пулемета РПК-16 должна завершиться в первом квартале текущего года.