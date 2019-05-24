Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

"Визовые центры начнут свою работу в этом году по следующему графику: с 30 мая - Владимир, Тула, Иваново, Калуга. С 6 июня - Волгоград, Белгород, Саранск, Рязань, Томск, Курск. С 13 июня - Тюмень, Сургут, Сочи, Липецк, Ижевск, Ульяновск", - рассказал он.

Пункты подачи заявлений и выдачи паспортов расположены в Объединенном визовом центре оператора VFS Global. Документы принимаются как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств. Заявления, поданные в визовых центрах указанных городов, рассматриваются посольством Финляндии в Москве.

"Открывая новые визовые центры, посольство Финляндии расширяет доступ к визовым услугам в регионах, а также отвечает на рост интереса россиян к поездкам в Финляндию", - добавил советник.