В Лионе прогремел взрыв

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Взрыв произошел во французском Лионе около площади Белькур, одной из достопримечательностей города.

🇨🇵 [SUIVI] - L'explosion a eu lieu à l'angle de la rue Victor Hugo et rue Sala. Les secours sont arrivés en nombre.

Selon Le Progrès, il y aurait 6 blessés. Le colis piégé était rempli de clous, de vis et de boulons. #Lyon pic.twitter.com/TB64RT3qvC — La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.

По информации телеканала BFMTV , некий сверток взорвался в 17:30 (18:30 мск) около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала.

По последним данным, пострадали 13 человек.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, взрывное устройство оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде. Его разыскивает полиция. BFMTV отмечает, что разыскиваемому от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.

Как передает портал FranceInfo , расследование начала антитеррористическая прокуратура.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пока рано делать какие-то выводы о произошедшем.

"Была атака в Лионе, все это знают. <...> На данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли — с пострадавшими и их семьями", — сказал глава государства.