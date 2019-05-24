Эксперты подсчитали ущерб от ситуации с "Дружбой"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ущерб для России из-за ситуации с загрязнением нефти в "Дружбе" может составить от 300 до 500 миллионов долларов, следует из комментариев экспертов, опрошенных РИА Новости.

Проблема с качеством нефти трубопроводе "Дружба", по которому она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе, будет "Транснефть".

"До детальной оценки еще очень далеко, пока не до конца известны затраты на устранение последствий и не озвучены все претензии. Общая стоимость ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" хлорорганическими соединениями может составить, по грубой оценке, около полумиллиарда долларов", - считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эксперт отмечает, что России предстоят затраты на устранение последствий загрязнения - очистку трубопроводов, откачу некондиционной нефти, ее перевозку и хранение. Он также допускает, что придется оплачивать неустойку за срыв графиков поставки нефти на НПЗ, и чем дольше срываются поставки, тем больше будет итоговая сумма выплат. Кроме того, возможно, компенсировать придется ремонт и замену оборудования пострадавших из-за грязной нефти НПЗ.

В то же время, по оценкам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, общий ущерб РФ от ситуации с "Дружбой" составит около 300 миллионов долларов. "Прямые финансовые потери России во всей этой ситуации небольшие – не более 20 миллиардов рублей с учетом всех компенсаций", - сказал аналитик.