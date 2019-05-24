США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Такое заявление президент сделал перед началом визита в Японию.

По его словам, этот шаг направлен на защиту находящихся в регионе американских военных.

Трамп отметил, что со времени начала его президентства, Иран изменился.

"Когда я пришел, было 14 мест, где шли бои. Теперь не думаю, что Иран хочет сражаться. И конечно, я не думаю, что они хотят воевать с нами. Но они не могут обладать ядерным оружием", — сказал президент.

Помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер сообщила журналистам, что дополнительные силы, которые направляются на Ближний Восток для защиты от "иранской угрозы", не будут размещены в Сирии или Ираке.

Вместе с тем она отказалась уточнить, где именно будут размещены военнослужащие, напомнив, что у США "есть несколько пунктов дислокации в регионе".

Накануне Трамп заявил, что не будет посылать на Ближний Восток дополнительный контингент из-за ситуации вокруг Ирана, но готов отдать такой приказ при необходимости.

Обстановка вокруг Ирана обострилась весной после того, как Вашингтон объявил Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Тегеран в ответ признал такой организацией Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.