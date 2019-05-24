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РИА Новости

США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

24 мая, 19:10
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneСамолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США
Самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne
Самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Такое заявление президент сделал перед началом визита в Японию.
По его словам, этот шаг направлен на защиту находящихся в регионе американских военных.
Трамп отметил, что со времени начала его президентства, Иран изменился.
"Когда я пришел, было 14 мест, где шли бои. Теперь не думаю, что Иран хочет сражаться. И конечно, я не думаю, что они хотят воевать с нами. Но они не могут обладать ядерным оружием", — сказал президент.
Корабли ВМС Ирана
26 апреля 2017, 13:24
США и Иран на грани войны? Трамп наконец нашел "удобного" врагаДо боестолкновения эсминца ВМС США Mahan с катером Корпуса стражей исламской революции дело, к счастью, не дошло. До обычного столкновения — тоже. Зато у Вашингтона будет повод для новых обвинений в адрес Тегерана.
Помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер сообщила журналистам, что дополнительные силы, которые направляются на Ближний Восток для защиты от "иранской угрозы", не будут размещены в Сирии или Ираке.
Вместе с тем она отказалась уточнить, где именно будут размещены военнослужащие, напомнив, что у США "есть несколько пунктов дислокации в регионе".
Накануне Трамп заявил, что не будет посылать на Ближний Восток дополнительный контингент из-за ситуации вокруг Ирана, но готов отдать такой приказ при необходимости.
Обстановка вокруг Ирана обострилась весной после того, как Вашингтон объявил Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Тегеран в ответ признал такой организацией Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.
США на фоне обострения ситуации сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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151204911
Ближний ВостокСШАВ мире
Популярные комментарии
Самое главное что весь мир знает что самая террористическая организация это армия США.
24 мая, 20:04
sstry1967
21000152
Это капля в море в сравнении с ихтамнетами...
24 мая, 20:28
Иван Рыжиков
39200011
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