Замминистра сельского хозяйства Кубани арестовали по делу о взятке

КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Первомайский суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу, подозреваемого во взяточничестве, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Учитывая конкретные обстоятельства... Применение иной, более мягкой меры пресечения невозможно... Суд постановил ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу удовлетворить... Избрать в отношении Тертицы... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 17 июля 2019 года", - постановила федеральный судья Анна Артюхова.

Согласно данным, озвученным стороной защиты в ходе заседания суда, обвинение заместителю министра до сих пор не предъявлено. Сам Тертица свою вину не признал, и заявил, что по собственной воле предоставил правоохранителям свой служебный кабинет для осмотра, а пакет с деньгами, предположительно, являющимися взяткой, был найден в его приемной.

Его адвокаты заявили РИА Новости, что планируют обжаловать это судебное постановление.

По данным адвокатов Тертицы, озвученным в ходе заседания, второму фигуранту дела, начальнику управления развития малых форм хозяйствования минсельхоза Краснодарского края Александру Пиунову избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом.