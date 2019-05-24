Минобороны прокомментировало появление должности главного сержанта

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Минобороны РФ пояснили, что никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будет, это эксперимент Южного военного округа (ЮВО).

Ранее начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев сообщал, что введение должности главного сержанта - это эксперимент командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

"В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", - заявили в Минобороны.