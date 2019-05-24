Нижегородская область запустит проект инициативного бюджетирования

КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Нижегородская область в июне запустит проект инициативного бюджетирования Gorod N, который позволит учитывать мнение жителей при распределении доходной части бюджета, сообщил губернатор Глеб Никитин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Человек, входя в соответствующее приложение, сразу получает информацию о том, какое количество подоходного налога он платит в бюджет области и соответствующего города, автоматически "подтягивается" вся информация о бюджете этого муниципалитета и области в этой части, и дальше он может голосовать на предмет распределения этих доходов, которые платит, своих налогов", - сказал Никитин.

Глава региона подчеркнул, что проект реализуется с использованием технологии блокчейн.

"Что обеспечивает блокчейн? Абсолютную техническую невозможность манипуляции результатов, абсолютную техническую невозможность ошибок при учете голосов. То есть, по сути, гражданин, который поучаствовал в работе системы, отдал свои голоса, может быть абсолютно уверен, что в том агрегированном, сводном результате, который он получит, его голос учтён именно так, как он его отдал", - пояснил он.

По словам Никитина, таким образом повысится интерес и доверие к системе со стороны граждан, а полученные голоса позволят реально представлять себе мнение жителей относительно распределения доходной составляющей бюджета. "Конечно, еще очень важно, что каждый человек будет иметь количество голосов в системе в зависимости от уплаченного подоходного налога", - добавил губернатор.