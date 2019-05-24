В Госдуме предложили учредить звание "Заслуженный предприниматель России"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил учредить почетное звание "Заслуженный предприниматель России".

"Учитывая, что следующий год министерство экономики предлагает посвятить развитию предпринимательства в стране, необходимо также отметить предпринимательство, учредив почетное звание "Заслуженный предприниматель России", - сказал Зубарев на съезде "Деловой России" в пятницу.

"Эта высокая оценка предпринимательского труда, его социального служения подчеркнет отношение государства к бизнесу, популяризирует институт предпринимательства в целом. Факт государственного "признания" личных, деловых и социальных качеств отечественного бизнеса может стать новой опорой для улучшения внутреннего делового и инвестиционного климата страны, новым культурным трендом повышения активности бизнеса России", - считает депутат.

Это предложение поддержал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. По его словам, такое почётное звание сегодня присваивается в нескольких регионах России.

"Поэтому было бы логично масштабировать данную практику на федеральный уровень. Сегодня подобное звание присваивают деятелям культуры, спортсменам, журналистам, работникам отдельных отраслей. Однако на предпринимателей оно пока не распространяется, несмотря на то, что эти люди создают рабочие места, поднимают экономику регионов, развивают свои инвестиционные проекты", - сказал РИА Новости Назаров.

Президент "Опоры России" Александр Калинин данную инициативу также поддержал.