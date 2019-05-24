Вытеснение "грязной" нефти из Белоруссии начнут 27-28 мая

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что вытеснение в сторону РФ скопившейся некачественной российской нефти на белорусском участке трубопровода "Дружба" начнется 27-28 мая.

В Москве в пятницу состоялись переговоры Румаса и российского коллеги Дмитрия Медведева, обсуждались, в том числе, интеграционный процесс и ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода "Дружба".

"Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободиться путепровод в сторону Западной Европы", - заявил Румас в пятницу в эфире телеканала ОНТ . По словам Румаса, обе стороны заинтересованы в том, чтобы "как можно быстрее начать прокачку хорошей нефти в строну Западной Европы".

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая.