Итальянское следствие заинтересовалось капиталами предпринимателя Смышляева

РИМ, 24 мая - РИА Новости. Итальянские следственные органы предполагают, что местные активы российского предпринимателя Андрея Смышляева, арестованного ранее по запросу РФ, могут иметь преступное происхождение.

Как стало известно РИА Новости из полученных от следствия документов, правоохранители рассматривают возможность открытия производства в отношении уфимского бизнесмена по статье об отмывании денежных средств.

Следователи полагают, что в рамках дела Смышляева существует проблема незаконного обогащения: линия следствия ведет к предположению о причастности предпринимателя и его родственников, на которых он переписал имущество, к отмыванию денег.

В понедельник Смышляев был арестован у себя на вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от российских властей. Ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве гендиректора компании "Трек" в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, "не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей", после чего в марте 2016 года "Трек" был объявлен банкротом.

В четверг арест Смышляева был подтвержден миланским судом. На заседании он отказался подвергнуться добровольной экстрадиции в РФ. Адвокат бизнесмена Александро Тирелли намерен отказаться от ведения дела, считая несовместимым свой профессиональный статус с заявлениями клиента о политическом характере преследования, которые юрист полагает неоправданными.

Смышляев был известен в Уфе как владелец сети шинных магазинов "Таганка". Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости документам, Смышляев задолжал 1,5 миллиарда рублей компании "Нокиан шина". В мае прошлого года Смышляев был признан банкротом.