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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали избрание греческого епископа "новой церкви" Украины

24 мая, 18:30
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
© Sputnik / Виктор Толочко
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Избрание архимандрита Элладской православной церкви "епископом" "новой церкви" Украины не добавит ей каноничности и не способствует единству мирового православия, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее греческое церковное агентство "Ромфея" сообщило, что на прошедшем в пятнице синоде "новой церкви" Украины" её епископом впервые был избран священнослужитель другой поместной церкви - клирик Димитриадской и Алмиросской митрополии Элладской церкви архимандрит Епифаний (Димитриу).
"Синод" ПЦУ решил, что один Епифаний (глава "новой церкви" Епифаний Думенко - ред.) хорошо, а два ещё лучше и избрал клирика Элладской православной церкви архимандрита Епифания "епископом" ПЦУ. Расчет на то, что клирики канонических православных церквей своим присутствием в "епископате" раскалывающейся ПЦУ добавят ей каноничности, что поспособствует признанию этой структуры другими церквями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
"На деле же они просто пополняют ряды раскольников и ставят под угрозу единство мирового православия", - добавил представитель РПЦ.
Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины)
23 мая, 18:42
Филарет отказался соблюдать условия томоса "новой церкви" Украины
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви. 24 мая 2019
24 мая, 15:17
Раскольник Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваУкраинаВ мире
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