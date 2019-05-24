В РПЦ прокомментировали избрание греческого епископа "новой церкви" Украины

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Избрание архимандрита Элладской православной церкви "епископом" "новой церкви" Украины не добавит ей каноничности и не способствует единству мирового православия, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее греческое церковное агентство "Ромфея" сообщило, что на прошедшем в пятнице синоде "новой церкви" Украины" её епископом впервые был избран священнослужитель другой поместной церкви - клирик Димитриадской и Алмиросской митрополии Элладской церкви архимандрит Епифаний (Димитриу).

"Синод" ПЦУ решил, что один Епифаний (глава "новой церкви" Епифаний Думенко - ред.) хорошо, а два ещё лучше и избрал клирика Элладской православной церкви архимандрита Епифания "епископом" ПЦУ. Расчет на то, что клирики канонических православных церквей своим присутствием в "епископате" раскалывающейся ПЦУ добавят ей каноничности, что поспособствует признанию этой структуры другими церквями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

"На деле же они просто пополняют ряды раскольников и ставят под угрозу единство мирового православия", - добавил представитель РПЦ.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.