Новые векторы и конкретные решения: как прошел второй Столыпинский форум

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Второй Столыпинский форум "Стратегии для России" завершился в столице. Мероприятие проходило на площадке МГИМО МИД РФ 22–23 мая.

Параллельно с деловой программой впервые был организован предпринимательский open air "Немалыйбизнес #мыесть", приуроченный к празднованию Дня предпринимателя.

Первый день форума был посвящен основным проблемам отечественного бизнеса, реальным кейсам предпринимателей, а также поиску путей дальнейшего развития отрасли и увеличению ее роли в укреплении российской экономики в целом.

Так, открывая стартовую сессию мероприятия, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что сегодня в бизнесе на первый план выходят молодые предприниматели.

"Именно их новые идеи, их динамизм, их драйв определяют то, как будет развиваться экономика", – подчеркнул он.

В ходе дискуссий также были затронуты вопросы развития сектора отечественной экономики. Эксперты, в частности, отметили, что для российских предприятий характерны технологическая отсталость и низкая производительность труда, а их продукция пока неконкурентоспособна в большинстве сегментов по цене и качеству. Вместе с тем для успешного развития сектора в России есть все необходимые ресурсы.

По мнению участников дискуссий, для этого прежде всего необходимо устранить факторы, которые искусственно снижают конкурентоспособность отечественных предприятий: непропорционально высокую налоговую нагрузку, избыточное административное регулирование, необоснованно растущие тарифы.

Поддержка государства и комфортная среда

Во второй день Столыпинского форума эксперты обсудили успешные кейсы реализации экономических преобразований, направленных на обеспечение экономического роста, и повышение благосостояния населения и развитие регионов.

В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реальном опыте внедрения отдельных методов стимулирования в своем регионе.

"Должен подчеркнуть, что инвестиции в индустриальные парки дают феноменальный эффект. <…> В Московской области ежегодно открывается по 30–40 компаний. Они не огромные, численностью сотрудников примерно по 150–300 человек, но все они высокотехнологичные, и многие из них ориентируются на экспорт", – сообщил он.

Глава региона также отметил, что существует немало примеров, которые показывают, как благотворно отражаются на отраслевом росте меры государственного стимулирования. В то же время, по словам Воробьева, есть и серьезные барьеры, которые не зависят от региональных властей: очень высокая стоимость капитала и ипотеки, а самые успешные и респектабельные компании кредитуются в лучшем случае под 10%.

"Наличие капиталов, их стоимость для России всегда являлась проблемой, тем более в нынешней международной обстановке. Нам еще предстоит развязать этот узелок, сделать так, чтобы капиталы не уходили, а приходили", – резюмировал губернатор Московской области.

Еще одной важной темой второго дня форума стало жилищное строительство, ЖКХ и развитие инфраструктуры.

Участники дискуссии обратили особое внимание на рост себестоимости строительства в стране на 25–30% при росте стоимости жилья только на 10%. По мнению экспертов, снижение себестоимости строительства жизненно необходимо отрасли, но возможно только при снижении налоговой и тарифной нагрузки, снятии административных барьеров и повышении доступности кредитных ресурсов для застройщиков.

Руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг в ходе дискуссии отметил, что реализуемая сегодня программа в этой сфере на 80% состоит из планов строительства многоэтажного многоквартирного жилья в крупных городских агломерациях, что в свою очередь значительно осложняет создание комфортной среды для проживания граждан.

Эксперты пришли к выводу, что необходим переход от текущей градостроительной политики к единой связной концепции пространственного развития. Она должна быть направлена на развитие не только крупных, но также средних и малых городских агломераций, с использованием опыта других стран по расселению районов наиболее плотной застройки и расширению рекреационных зон в городах, расширению объемов малоэтажного строительства.

Первый шаг к новой системе

В завершение форума состоялась панельная дискуссия "Бизнес в большой политике", в ходе которой эксперты из разных стран обсудили проблему активно развивающегося во всем мире политического популизма.

"Российский бизнес сегодня особенно беспокоят не столько санкции, хотя и их надо учитывать, сколько общее изменение правил игры на международных рынках", – заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, в этой ситуации бизнес должен активно искать пути и механизмы, которые позволят объединить позиции и изменить негативные политические тренды.

В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что реальные результаты возможны только при консолидации усилий бизнеса разных стран на основе единых, четких и понятных принципов. В качестве базы для решения подобной задачи участники дискуссии обсудили предложенный Борисом Титовым текст меморандума.

"Нужно вырабатывать общие позиции, формулировать совместные интересы, но главное – искать пути сближения и восстанавливать атмосферу доверия. Как только диалог переходит в такую плоскость, становится очевидной надуманность многих разногласий и некомпетентность многих решений", – говорится в документе.

В меморандуме отмечена крайняя опасность механического использования приоритета национального законодательства над общепринятыми международными правилами.

Авторы документа также призывают вернуться к единым, стабильным и общепризнанным международным нормам на основе существующих правил ВТО.

"Мы сегодня просто обязаны создавать общие, глобальные институты по защите бизнеса, создавать их как эффективные площадки при наиболее влиятельных современных международных организациях. Возможно, это только первый шаг к новой международной экономической системе, основанной на равноправии и взаимной выгоде всех участников, но его надо делать уже сегодня", – резюмировал дискуссию Титов.