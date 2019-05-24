Уфимец отсидел за убийство жены и тещи, освободился и расправился с дочерью

УФА, 24 мая - РИА Новости. Житель Уфы, ранее осужденный на 23 года за убийство жены и тещи, а также за покушение на племянника, убил дочь и расчленил ее тело, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Фигурантом дела об убийстве стал 72-летний житель города Уфы, который ранее по данным следствия был осужден за убийство своей супруги и тещи. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Кроме того, в октябре 2005 года обвиняемый был осужден за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери к 8 годам лишения свободы.

"С августа по сентябрь 2015 года между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 42-летней дочерью произошла ссора на бытовой почве", - говорится в сообщении башкирского следкома.

Отмечается, что обвиняемый нанес один удар кулаком по голове дочери, от которого она скончалась на месте происшествия.

По данным следствия, чтобы скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело дочери, часть выкинул в мусорные баки, а часть утопил в пруду.