Кадыров прокомментировал слухи о назначении полпредом и вице-премьером

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России.
"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - добавил он.
5 апреля, 14:28В Чечне назвали главное достижение Кадырова за 12 лет