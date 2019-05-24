Кадыров прокомментировал слухи о назначении полпредом и вице-премьером

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России.

"Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - добавил он.