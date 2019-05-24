Партия Моди получила большинство в индийском парламенте

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Правящая в Индии партия премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП) по итогам подсчета почти 100% голосов получила 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента республики), свидетельствуют данные индийского ЦИК.

Основной конкурент БДП - старейшая в стране политическая партия Индийский национальный конгресс (ИНК) - согласно этим данным, получила 52 места. По оценке политологов, в общей сложности возглавляемый БДП Национальный демократический альянс получит порядка 340 мандатов в парламенте, в то время как Объединенный прогрессивный альянс, лидером в котором выступает ИНК, - около 90.

По итогам предыдущих парламентских выборов, которые прошли в стране в 2014 году, у правящей коалиции в Лок сабхе было 310 мест, а у Объединенного прогрессивного альянса - лишь 69.

Голосование на выборах в Лок сабху, которое стало самым большим и дорогим в мировой истории, проходило с 11 апреля по 19 мая поочередно во всех 29 штатах и семи союзных территориях. В общей сложности в выборах приняли участие свыше 900 миллионов избирателей. В течение более месяца по всей стране действовали свыше 1 миллиона избирательных участков.