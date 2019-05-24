Около двух тысяч жителей ЛНР подали заявления на российские паспорта

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Около 2 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики за месяц подали заявления на получение гражданства Российской Федерации, заявил в ходе рабочего совещания заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.