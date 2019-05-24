Под Воронежем школа скрыла факт избиения ученика старшеклассниками

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Руководство школы в Воронежской области скрыло факт избиения тремя старшеклассниками 13-летнего учащегося, который попал в больницу, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что 21 мая в одном из сёл Новоусманского района Воронежской области трое старшеклассников избили 13-летнего подростка. Пострадавший находится в больнице с сотрясением головного мозга, переломом ушной раковины, гематомами и ушибами", - говорится в сообщении.

По информации следствия, мать мальчика заявила об избиении сына в полицию.

"По данным СМИ, завуч школы, узнав о произошедшем, пыталась скрыть факт избиения, попросив детей ничего не сообщать родителям. Такие случаи уже были в школе, но все они замалчиваются", - сообщает ведомство.