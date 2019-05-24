Литва призвала МАГАТЭ помочь отложить пуск БелАЭС

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Литва обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой призвать Белоруссию отложить пуск БелАЭС до тех пор, "пока не будут решены все вопросы безопасности", сообщается на сайте МИД республики.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

По данным МИД Литвы, в пятницу МАГАТЭ получило письмо от глав ведовства Линаса Линкявичюса и министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, в котором говорится о якобы нерешенных вопросах с безопасностью БелАЭС.

"Литва призывает пользующегося международным авторитетом генерального директора Юкия Амано лично призвать Белоруссию не начинать эксплуатацию Островецкой АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности. Островецкая АЭС может определить будущее атомной энергетики. Таким образом, мы предложили реализовать комплексный пакет рекомендаций на уровне МАГАТЭ, который помог бы избежать избирательного подхода к обеспечению безопасности всеми странами, которые начинают свои ядерно-энергетические программы", - приводит ведомство слова Линкявичюса.

В совместном письме министры выражают "озабоченность по поводу невыполнения Белоруссией рекомендаций, содержащихся в выводах международных экспертов МАГАТЭ, конвенции Эспо и в ходе стресс-тестов ЕС", добавили в МИД.

В начале мая пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что литовская сторона прибегает к безосновательным и "откровенно лживым" заявлениям в отношении Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению ее безопасности. Так Глаз прокомментировал то, что МИД Литвы тогда призвал Еврокомиссию разработать "всеобъемлющий план действий" в отношении БелАЭС.