Москва и Минск изменят согласование поставок нефтехимии в Белоруссию

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия до 25 мая внесут изменения в протокол согласования вывоза товаров из РФ на белорусскую территорию на 2019 год в части поставок нефтехимической продукции, следует из протокола по итогам встречи 16 мая вице-премьера РФ Дмитрия Козака со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.