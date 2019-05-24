Москва и Минск изменят согласование поставок нефтехимии в Белоруссию

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия до 25 мая внесут изменения в протокол согласования вывоза товаров из РФ на белорусскую территорию на 2019 год в части поставок нефтехимической продукции, следует из протокола по итогам встречи 16 мая вице-премьера РФ Дмитрия Козака со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.
Встреча была посвящена вопросам сотрудничества в нефтяной сфере.
"Министерству энергетики РФ, министерству экономического развития РФ, министерству экономики Республики Беларусь, концерну "Белнефтехим" до 25 мая 2019 года внести соответствующие изменения в протокол согласования вывоза товаров из РФ в Республику Беларусь на 2019 год в части поставок нефтехимической продукции", - говорится в документе.