В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Инцидент произошел 22 мая в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса.

По словам адвоката, россиянин вез 800 тысяч долларов в сумке, деньги имеют законное происхождение, и он задекларировал их при вылете из Москвы.

"Гражданин Российской Федерации, выезжая из страны, задекларировал 800 тысяч долларов. Он не скрывал эти деньги, не прятал. Он находился в транзитной зоне. Его попросили пройти контроль безопасности, на вопрос, что в сумке, ответил "деньги". Он не говорит ни по-гречески, ни по-английски. Его попросили подождать. Пришел представитель таможни, вызвали сотрудницу авиакомпании, знавшую русский и греческий язык. Моему клиенту было сказано, что он обязан был задекларировать эти деньги", - рассказал адвокат.

Деньги временно задержаны для выяснения их происхождения и принятия решения. "На гражданина может быть наложен штраф в размере 25% от общей суммы", - отметил адвокат.

По словам Лаврентиадиса, таможня сослалась на европейские правила. "Согласно статье 3 европейского регламента 1889 от 2005 года, как только иностранные граждане или граждане европейского сообщества вступают на территорию европейского сообщества из третьей страны, в случае, если у них находится сумма свыше 10 тысяч евро, они обязаны ее задекларировать. Это касается и транзитной зоны. То есть, она считается территорией европейского сообщества", - сказал Лаврентиадис.

При этом он отметил несколько нюансов. Во-первых, напомнил он, в транзитной зоне не бывает представителей таможенной службы, и задекларировать деньги не было возможности. Как сказали клиенту, он должен был попросить охрану вызвать таможню, заметил Лаврентиадис.

"Во-вторых, нигде нет объявлений, что лица, прибывшие из третьих стран, обязаны декларировать в транзитной зоне наличие денег. В-третьих, нет никакого коридора – "зеленого", "красного". Фактические любой добропорядочный гражданин третьей страны может оказаться в такой ситуации. Клиент не был осведомлен никем, и ему создали эту проблему. Теперь он может потерять очень серьезную сумму – 200 тысяч долларов", - подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что есть решение французского суда от 4 мая 2017 года, согласно которому в аналогичной ситуации признано законным наложение штрафа на владельца денег, так как транзитная зона является территорией европейского сообщества.