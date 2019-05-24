Отставка Мэй похожа на "бегство с тонущего корабля", считает Железняк

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выглядит как "бегство с тонущего корабля", теперь в Лондоне стоит ожидать серьёзной перетряски политических элит, но она вряд ли кардинально изменит внешнеполитический курс Британии, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

"Отставка Терезы Мэй с поста лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании в самый разгар Brexit выглядит бегством с тонущего корабля. При этом уход главы кабмина является закономерным итогом ее провальной карьеры. В последнее время основная функция Мэй свелась к тому, чтобы дотянуть Великобританию до выхода из ЕС с минимальными потерями. Но лидеру консерваторов и это не удалось на фоне нарастающего внутреннего политического противостояния и категоричной позиции руководства ЕС", - сказал Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что Мэй запомнится непримиримыми разногласиями внутри политического истеблишмента Великобритании, обострением общественно-политической ситуации в стране в целом, жесткой позицией по Brexit со стороны ЕС и непрекращающейся антироссийской кампанией.