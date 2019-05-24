В Китае хирурги исправили руки девочки, родившейся с 14 пальцами

Руки девочки, родившейся с 14 пальцами перед операцией в Центральной больнице Шеньянского медицинского колледжа

© Shenyang Medical College Руки девочки, родившейся с 14 пальцами перед операцией в Центральной больнице Шеньянского медицинского колледжа

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами, В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами, пишет Daily Mail.

У ребенка оказались по два лишних пальца на каждой руке. Кроме того, кисти друг от друга отличались: два левых пальца срослись, а правые – выросли из большого пальца. В ее семье такое отклонение наблюдалось на протяжении пяти поколений.

Девочке провели операцию в центральной больнице медицинского колледжа Шэньяна в северо-восточной провинции Ляонин.

Хирург Чжан Цзе признался, что пациенты с такими проблемами к нему поступают нечасто.

"Операция осложнялась тем, что было непонятно, какие пальцы лучше сохранить, а какие – убрать", – рассказал он.