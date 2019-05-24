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РИА Новости
Республика Мордовия

Федерация тхэквондо Мордовии выступила перед гостями из Северной Кореи

24 мая, 17:24
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Федерация тхэквондо Мордовии провела показательную тренировку для гостей из Северной Кореи - организаторов выставки "Искусство КНДР", которая впервые проходит в Саранске, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для КНДР тхэквондо - это не только спорт, но и важнейшая составляющая традиционной культуры, которой жители Северной Кореи очень гордятся. Поэтому министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии и региональная федерация тхэквондо решили организовать для гостей специальную открытую тренировку. Гости из Пхеньяна были удивлены, что в Мордовии, далеком от КНДР российском регионе, настолько бережно чтут традиции их страны", - говорится в сообщении.
В 2014 году в Мордовию для обучения детей корейскому боевому искусству впервые приехал тренер из Северной Кореи, 4-кратный чемпион мира по тхэквондо ITF и обладатель 7 дана Ким Сун Чхол. С 2018 года главный тренером сборной Мордовии по тхэквондо является бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы, мастер спорта международного класса Марк Игнатенко.
Заместитель директора Корейского главного управления по делам выставок за рубежом Ким Ми Ок отметила, что членам делегации "очень приятно видеть, что корейский национальный вид спорта так активно развивается в Мордовии".
"Ребята занимаются на высоком уровне. Нас радует, что ранее в республике работал титулованный спортсмен и тренер по тхэквондо из Северной Кореи. При организации выставок культуры КНДР нам довелось побывать во многих городах и регионах России, но впервые нас пригласили на подобную тренировку именно в Саранске", - заявила она.
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Саранские спортсмены регулярно завоевывают награды всероссийских соревнований. В 2016 году победителем III открытого Кубка СНГ - Кубка мира по тхэквондо версии ITF в дисциплине "массоги" (личные спарринги) в возрастной категории 11-13 лет стал Андрей Волгутов. Этот успех был отмечен главой Мордовии Владимиром Волковым, который вручил юному тхэквондисту специальный грант.
"2019 год ознаменован важной датой в истории взаимоотношений наших стран – 70 лет назад было подписано первое межгосударственное соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. Проведение выставки "Искусство КНДР" в Саранске способствует развитию культурных и деловых связей, укреплению доверия и дружбы между народами России и Северной Кореи, взаимному духовному обогащению и творческому сотрудничеству, в том числе на уровне регионов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.
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Республика МордовияМордовияКНДРРоссияВ мире
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