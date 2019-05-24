Для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе, запросили 17 лет

РИМ, 24 мая — РИА Новости. Прокурор потребовал приговорить украинца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве фотожурналиста из Италии и его российского переводчика в Донбассе, к 17 годам заключения.

Очередное заседание суда прошло в итальянской Павии.

Вынесение приговора ожидается 12 июля.

Дело Виталия Маркива

Маркива арестовали в июне 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска.

По версии обвинения, машину, в которой находились Миронов и Роккелли, целенаправленно обстреляли. Сначала огонь открыли из автоматического оружия, а затем из миномета.

Маркива задержали на основании показаний выжившего при обстреле французского фотожурналиста Уильяма Рогелона.

По его словам, киевские силовики целенаправленно в течение получаса обстреливали машину, а затем и укрытие журналистов и их сопровождающих.

На заседании суда, которое состоялось в середине мая, выступил исполняющий обязанности командующего Нацгвардией Украины Николай Балан, который в 2014 году был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском.

Он заявил, что у бойцов добровольческого батальона Маркива не было тяжелого вооружения.

Представители потерпевших в ответ на это предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, где он позирует с гранатометом.

Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе с сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт.

В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс.

Маркива арестовали в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел, чтобы навестить мать.