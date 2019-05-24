Ленобласть направит около 357 млн рублей на ремонт очистных сооружений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Власти Ленинградской области направят порядка 357,5 миллионов рублей на реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) в Подпорожье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Часть средств будет выделена Фондом содействия реформированию ЖКХ России и будет поступать в соответствии с актами выполненных работ. Рассчитано, что первые денежные поступления - 64,362 миллиона рублей, поступят уже в этом году. В следующем из федерального бюджета планируется поступление в 42,908 миллиона рублей, а в 2021 году - 107,271 миллиона рублей. Срок начала работ по реконструкции намечен на август 2019 года, а окончания на 31 декабря 2021 года.

"Проект реконструкции канализационных очистных сооружений в Подпорожье станет пилотным для региона, он будет взят за образец и в других районах области. Реконструкция предполагает замену используемой сейчас технологии на инновационную, создание системы автоматического управления. КОС смогут принимать и очищать хозяйственно-бытовые сточные воды объемом пять тысяч кубических метров. ГУП "Водоканал Ленинградской области направит на реализацию проекта дополнительно 143 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.