Экологический оператор РФ изучил опыт переработки отходов в ФРГ

"Российский экологический оператор" (РЭО) изучил опыт Германии в создании системы раздельного сбора отходов и их переработки

© Фото : пресс-служба РЭО "Российский экологический оператор" (РЭО) изучил опыт Германии в создании системы раздельного сбора отходов и их переработки

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Российский экологический оператор" (РЭО), недавно созданная компания по управлению отраслью обращения с отходами, изучил опыт Германии в создании системы раздельного сбора отходов и их переработки, сообщает пресс-служба РЭО.

"Наибольший интерес у нас вызвала дуальная система сбора и переработки мусора, когда все отходы делятся на две части. Первая часть мусора идет в общем потоке, и за его утилизацию платит население. Вторая часть – это мусор, который можно разделить на фракции, за его утилизацию платит производитель соответствующих видов отходов, данные затраты исключены из платы населения", – заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, оплата сбора мусора ведется непосредственно производителями, а переработкой занимаются авторизованные компании.

"Мы увидели, как эта система работает в Германии, когда крупногабаритные электронные товары детализируются до уровня мелкой переработки. Опыт Германии показывает, что введение дуальной системы сбора и переработки мусора с расширенной ответственностью производителя не ведет к росту цен для конечного потребителя, потому что стоимость упаковки в цене товара составляет около 1%", - добавил Буцаев.

© Фото : пресс-служба РЭО "Российский экологический оператор" (РЭО) изучил опыт Германии в создании системы раздельного сбора отходов и их переработки © Фото : пресс-служба РЭО "Российский экологический оператор" (РЭО) изучил опыт Германии в создании системы раздельного сбора отходов и их переработки

Как отметили в РЭО, создание дуальной системы сбора мусора в Германии способствовало росту инвестиционной привлекательности отрасли переработки отходов и развитию расширенной ответственности производителей. Это привело к росту количества предприятий переработки мусора, а также способствовало увеличению процента вторичного использования сырья. Так, сегодня в Германии треть всего пластика производится из переработанного ранее, пояснили в РЭО.

Как уточняется в сообщении, делегация РЭО посетила самый крупный в Европе технопарк по индустриальной переработке отходов, где ознакомилась с линиями по переработке гипса, отходов животного происхождения, термической обработки и утилизации промышленно опасных и медицинских отходов, а также заводов по производству биодизельного топлива, вторичной переработки электроприборов и отходов полимерной упаковки.