Потери из-за ЧП с "Дружбой" оценят в течение месяца, заявил Орешкин

ГОРКИ, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Работа по оценке потерь из-за поступления "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" будет завершена в течение месяца, активная фаза этой работы будет проводиться в ближайшие недели, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Я думаю, что в течение месяца эта работа будет завершена, ее основная часть, в ближайшие недели будет активная фаза этой работы", - сказал Орешкин.

Он отметил, что вопрос преодоления последствий ЧП с "Дружбой" перешел в техническую плоскость.

"Нет каких-то больших разногласий, есть необходимость сделать важную техническую работу, чтобы просто расставить все по полочкам и определить, какие делать дальнейшие шаги, есть понимание со стороны России и Белоруссии, что, да, инцидент произошёл, привел к определенным негативным последствиям, но понятно, как их оценить, кто это будет делать, в какие сроки это будет завершено, как ситуацию закрывать и оставлять в прошлом", - добавил он.